La cultura come fattore abilitante della vita cittadina.

È l’obiettivo strategico che l’amministrazione comunale sceglie di perseguire fornendo un sostegno economico, da assegnare tramite convenzioni triennali, alle realtà operanti nell’ambito culturale e dello spettacolo. Un patrocinio che complessivamente ammonta a 690mila euro per il 2026.

Il Comune ha emanato due distinti avvisi pubblici, di diversa entità - uno da 240mila euro e l’altro da 450mila - per raccogliere le candidature e le proposte di associazioni iscritte nell’apposito elenco comunale, fondazioni, comitati, enti pubblici ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, e cooperative operanti nel settore della cultura e dello spettacolo che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento Contributi.

Per evitare maglie troppo strette che avrebbero comportato una disparità di trattamento tra manifestazioni di particolare interesse ma più recenti e quelle a carattere ricorrente, l’amministrazione ha deciso di procedere alla selezione tramite due differenti bandi. L’avviso pubblico da 240mila euro - per un contributo massimo previsto singolarmente di diecimila euro - è dedicato agli organizzatori di attività di rilevante interesse culturale per il Comune che presentino determinate caratteristiche: iniziative con almeno 3 edizioni pregresse e che prevedano un budget annuale non inferiore a 15mila euro, ossia almeno 10 giornate di programmazione annuale, e quelle con almeno 15 edizioni pregresse.

Il bando che pone sul tavolo 450mila euro è invece rivolto ai soggetti organizzatori di iniziative, a carattere continuativo e ricorrente, ritenute di rilevante interesse per il Comune che possono vantare almeno 10 edizioni delle rispettive manifestazioni alla data della sottoscrizione, almeno 5 giornate di programmazione e un budget annuale non inferiore ai 30.000 euro.

E proprio il divario tra i budget a disposizione ha, in precedenza, fatto la differenza tra l’essere ammessi o meno alla selezione per accedere alle convenzioni.

La selezione per formulare la successiva graduatoria dei destinatari del sostegno previsto dai bandi è basata prevalentemente sulle proposte presentate per l’edizione di quest’anno, non sul soggetto proponente, e in maniera subordinata anche all’approvazione del programma proposto per le edizioni successive, il cui stanziamento di fondi sarà previsto nelle annualità di bilancio del 2027 e 2028.

Nella determina dirigenziale è inoltre specificato che, per quanto riguarda il contratto di convenzione, gli organizzatori selezionati “saranno responsabili di tutte le pratiche di autorizzazione e di allestimenti, gestione logistica e rispetto di tutte le norme che regolano le iniziative con presenza di pubblico, assumendo ogni onere e responsabilità in ordine alla realizzazione delle manifestazioni, per le quali il Comune provvederà solo al sostegno economico di quelle utilmente collocate nelle graduatorie senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla realizzazione delle iniziative medesime”.