«Stamattina (ieri, ndr) abbiamo iniziato le asfaltature da via Belluno che fa parte del primo lotto previsto del progetto da 5 milioni di euro e che prevederà l’asfaltatura della viabilità principale della città».

A parlare è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Viterbo Stefano Floris a poche ore dall’inizio dei lavori per l’asfaltatura dei principali tratti d Viterbo più ammalorati per un totale di 5 milioni di euro, cui seguirà, nei prossimi giorni, un secondo lotto da 2 milioni.

Sono interessate dalle prima asfaltature via F. Baracca, strada Teverina, strada Poggino, via dell’Agricoltura, via dell’Industria, via Aldo Moro, via Belluno, via della Caserma, la circonvallazione Almirante e piazza Caduti Aviazione dell’Esercito. Il secondo lotto prevederà via Santa Maria della Grotticella, Via Monfalcone ed altre vie con il manto stradale molto rovinato.

«Con questo primo lotto – continua l’assessore Floris - contiamo di andare avanti, dopo via Belluno, con via della Caserma. Terminati questi lavori sarà la volta di via del Poggino con via dell’Industria e via dell’Agricoltura».

Per procedere più spediti, inoltre, ieri mattina è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune una «determina con cui è stato finalizzato il subappalto – continua Floris – per cui entro 2-3 giorni se tutto va bene, con la pratiche amministrative a posto, saremo in campo con due squadre per i lavori del lotto 1». Un’altra notizia “bomba”, attesa da decenni, è quella che riguarda via Santa Maria della Grotticella. «Il 28 inizieremo anche il lotto 2 – dice ancora Floris - Abbiamo scelto questa data perché il lotto 2 prevede l’asfaltatura in fase primaria di via Santa Maria della Grotticella: è stato posticipato di qualche giorno il termine per farlo coincidere con la chiusura delle scuole per le festività pasquali e così avremo sicuramente meno disagi nel traffico urbano nelle prime ore della mattina. Il nodo via della Grotticella-S.Maria in Gradi è cruciale per le scuole di via Carlo Cattaneo lì vicine». Quindi, dopo via S.Maria della Grotticella sarà la volta, sempre per il lotto 2, di «via Monfalcone e sulla rotonda di Ex Pesci, faremo dei tratti del Semianello con tutte le altre vie già attenzionate da mesi». Ma non finisce qui perché un terzo intervento sta per «essere finalizzato dal punto di vista amministrativo: si tratta dell’altro finanziamento da 2,6 milioni di euro, di cui abbiamo fatto la gara un mese e mezzo fa, che andrà a coprire la viabilità secondaria ed alcune strade di tutte le frazioni di Viterbo. Entro settembre avremo messo in cantiere 7 milioni e mezzo di euro di asfaltature che non sono pochi».

L’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, poi, snocciola ulteriori numeri. «Nel frattempo – conclude – ci sono altri 150 mila euro che utilizzeremo per la manutenzione ordinaria di asfalto e marciapiedi: stiamo decidendo da dove iniziare».