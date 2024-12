L’Alta velocità continuerà a fermare a Orte. La conferma viene direttamente dalla Regione Lazio.

L’ente fa sapere che, in collaborazione con la società Trenitalia, confermerà, come avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2025 il servizio che prevede l’effettuazione delle fermate a Orte, a Frosinone e a Cassino dei treni dell'alta velocità sulle linee Roma-Milano e Napoli-Cassino.

“Questa offerta aggiuntiva - si legge in una nota della Regione - si è dimostrata molto efficace per ottimizzare la mobilità laziale e molto apprezzata dai cittadini. Si assicura la piena attuazione del progetto in tempi brevi, compatibilmente con le attività amministrative necessarie”.