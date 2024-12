Procede con un decisivo balzo in avanti il progetto per la realizzazione del prolungamento stradale di via dell’Industria dal Poggino fino alla ex Fiera che servirà a decongestionare il traffico in quell’area nevralgica della città. «La pubblicazione dell’avviso per l’esproprio dei terreni privati - dice l’assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne - consentirà di poter finalmente procedere con intervento sulla viabilità che gli imprenditori di quella zona sollecitano da anni e che rappresenta una svolta determinante per decongestionare il traffico in entrata e in uscita dalla parte nord di Viterbo. Si tratta di un intervento, lungamente atteso già finanziato nel 2016, ma rimasto finora nei cassetti, che ci consentirà di dare una risposta sia agli operatori economici del Poggino che a chi percorre quotidianamente quella strada». Nel merito si tratta del prolungamento per un chilometro e mezzo dal Rinaldone fino al centro edilizia Mimosa.