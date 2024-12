VETRALLA - “Adottami - un anno a quattro zampe” è il calendario presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Vetralla. Un’iniziativa, nata in collaborazione con l’Enpa, è finalizzata a combattere il fenomeno del randagismo, dell’abbandono dei cani e a sensibilizzare la popolazione sul benessere animale.

«Gli animali non sono oggetti, hanno un’anima, un cuore, e noi dobbiamo averne rispetto e curarli come membri della nostra vita - ha esordito il sindaco Aquilani durante la presentazione del calendario - Io stesso ho una gattina con cui condivido le mie giornate, mi parla, guardiamo insieme la tv, insomma è un membro a tutti gli effetti della mia famiglia. Questo primo calendario è un esperimento - ha spiegato il sindaco - speriamo che dia i suoi frutti perché il preoccupante fenomeno dell’abbandono non riguarda solo Vetralla ma tutto il territorio provinciale. Il calendario è stato ideato per trasmettere proprio questo messaggio alle future generazioni, che devono imparare a rispettare e amare tutte le forme di vita».

La narrazione del calendario si sviluppa intorno al legame tra bambino e cane. Sfogliandolo i ragazzi troveranno le foto degli ospiti del canile comunale, e accanto a ogni ritratto, uno spazio bianco dove potranno mettere il nome che scelgono per loro.

«I bambini potranno suggerire un nome ai cagnolini, alla fine tra i tanti proposti, scegliere quello più bello da dargli – ha spiegato l’assessore alla tutela animali domestici Dario Bacocco - L’idea è quella di sensibilizzare verso questo tema i ragazzi facendoli giocare. Si spera che tra loro qualcuno decida, in accordo con mamma e papa, di dare una casa al cagnolino visto in foto».

La sensibilità del Comune di Vetralla verso la tematica del benessere animale è nota. Il canile comunale è uno tra i più efficienti tra quelli della Tuscia. Inoltre l’amministrazione guidata dal sindaco Sandrino Aquilani è impegnata anche nella promozione di diverse campagne per favorire le adozioni dei cani.