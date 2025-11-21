CIVITAVECCHIA – Per il Natale 2025 Civitavecchia si prepara a vestirsi non solo di luci e colori ma anche di una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio che animerà piazza della Vita per tutta la stagione invernale, fino al prossimo mese di marzo. L’iniziativa rientra nel programma di eventi pensato dall’Amministrazione per rendere più viva la città durante le festività, tra luminarie, videoproiezioni e addobbi diffusi anche nei quartieri periferici.

A seguito dell’indagine di mercato avviata a inizio novembre, il Comune ha ricevuto una manifestazione di interesse: quella dell’operatore economico Salvioli Heros, ritenuto idoneo per esperienza, certificazioni e capacità organizzativa. La società realizzerà la pista senza alcun costo per le casse del Pincio.

La struttura avrà una superficie minima di 300 metri quadrati, illuminazione a LED, impianto di refrigerazione certificato, area coperta per il noleggio pattini e tutte le dotazioni di sicurezza previste. A carico dell’operatore anche permessi, autorizzazioni, vigilanza, assicurazioni, SIAE e ogni adempimento necessario. Il Comune precisa che nei prossimi giorni partiranno le procedure di coordinamento con Tributi, Lavori Pubblici e Polizia Locale per garantire sicurezza e viabilità.

Per i cittadini, un nuovo appuntamento per vivere insieme l’atmosfera del Natale e godersi un inverno all’insegna anche del divertimento.