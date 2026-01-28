CIVITAVECCHIA – Questa mattina, presso il plesso “Don Milani” di Civitavecchia, il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha realizzato il service dello “Zaino Sospeso”.

Su segnalazione della Dirigenza scolastica sono stati individuati tre alunni in condizioni di difficoltà economica, ai quali il Club ha voluto offrire un sostegno concreto. Per loro sono stati acquistati tre zaini di ottima marca, particolarmente apprezzati dai ragazzi, completi di astucci a tre livelli e quaderni a righe e a quadretti. Dell’acquisto si è occupata la socia Rosella Iacomelli che, insieme alla presidente del Club Eleonora Roscioni e alla socia Primula Ferranti, ha provveduto alla consegna del materiale. Uno dei bambini, assente, è stato rappresentato dalla sua insegnante. L’iniziativa ha ulteriormente rafforzato il rapporto di collaborazione tra il Lions Club e l’istituto scolastico, confermando la disponibilità dell’associazione a rispondere alle esigenze del territorio in un periodo in cui sempre più famiglie, rispetto al passato, si trovano ad affrontare difficoltà di varia natura.