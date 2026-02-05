SANTA MARINELLA – La biblioteca civica ricorda quali sono gli appuntamenti tra film, mostre e letture, che animeranno il mese in corso. Questa sera alle 18 verrà presentato “Fahrenheit 451” di François Truffaut, tratto dall’omonimo distopico romanzo di Ray Bradbury. I libri, sovversivi per definizione, costituiscono una possibile via di fuga dall’onnipresente schermo casalingo e dalla sudditanza al potere.

Alle 17, verrà mostrato il lavoro della reporter Erica Tomassetti. Le foto di reportage mettono in dialogo due realtà apparentemente lontane, Civitavecchia, con la sua centrale, e Lützerath, città tedesca destinata a scomparire per l’espansione di una miniera di carbone. Immagini che raccontano il contrasto tra natura e industria, gli effetti delle grandi scelte produttive sui territori e sulle persone che li abitano. Sabato 14 dalle 11, letture animate per bambine e bambini in maschera a cura degli attori e del Presidio Npl. Giovedì 19, alle 15.30 a cura del Gruppo di Lettura proporrà “10 lettori vs scrittori, commento e discussione del libro “L’ultimo pinguino delle Langhe”, di Orso Tosco, il miglior noir italiano del 2024 vincitore del Premio Giorgio Scerbanenco. Venerdì 20, alle 18 “Paterson” di Jim Jarmusch. Il protagonista guida l’autobus e scrive poesie su un taccuino. Ispirandosi alla figura di William Carlos Williams, Jarmusch tratteggia una storia tranquilla esaltando “ciò che di poetico esiste nei piccoli dettagli, nelle variazioni e nelle interazioni quotidiane, un antidoto al cinema cupo, drammatico o incentrato sull’azione. .