CIVITAVECCHIA – Pasta, pane, formaggio, legumi. Ma anche passata di pomodoro e dolci.

Sono i beni di prima necessità contenuti nei pacchi alimentari che, con cadenza periodica, vengono distribuiti dai volontari del Sovrano Militare Ordine di Malta a Civitavecchia, segno tangibile di un impegno costante fatto di fede, assistenza e attenzione verso le persone in difficoltà.

Ieri mattina, presso la sede di via Gabriele D’Annunzio, si è rinnovato l’appuntamento con la solidarietà.

Decine di persone, di ogni età, si sono presentate per ritirare “il pacco”, trovando ad accoglierle volontari pronti non solo a consegnare generi alimentari, ma anche ad offrire ascolto e vicinanza umana. L’atmosfera è stata quella di una comunità che si stringe attorno ai più fragili: sorrisi, parole di incoraggiamento e gesti semplici hanno caratterizzato la mattinata, trasformando la distribuzione in un momento di incontro e condivisione. Un’iniziativa che va oltre l’aiuto materiale e che testimonia, ancora una volta, come la solidarietà organizzata possa rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il territorio, soprattutto in un periodo in cui sempre più famiglie si trovano a fare i conti con difficoltà economiche e sociali.

