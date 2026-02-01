SANTA MARINELLA – Una cerimonia commovente e sentita quella che si e svolta ieri mattina presso la sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di Santa Severa e Santa Marinella.

L' occasione è stata l'intitolazione della Sala Prelievi al volontario Fabio Morolli, scomparso prematuramente lo scorso agosto.

Il Comitato ha voluto fortemente questo riconoscimento per onorare la memoria di un uomo che ha incarnato il senso più nobile del servizio. "Fabio non era "solo" un volontario: era una presenza rassicurante L'intitolazione serve a far sì che il suo nome continui a circolare tra i corridoi, non come un ricordo nostalgico, ma come un esempio vivo", ha detto Rosanna Saba, presidente del Comitato Cri.

Con questo gesto, la comunità si impegna a custodire non solo il suo ricordo, ma soprattutto lo stile con cui ha vissuto: con umiltà, dedizione e una straordinaria, silenziosa umanità, come ha ricordato la moglie Sonia Cervellin, ringraziando per l'iniziativa.

Alla cerimonia, erano presenti i familiari di Morolli, la mamma, oltre la moglie e il figlio Daniele, visibilmente commossi.

Con loro tanti colleghi della Polizia Locale di Cerveteri, dove Morolli. prestava servizio come ispettore capo.

Hanno preso parte anche I colleghi della Polizia Locale di Santa Marinella, insieme ad una rappresentanza della passata ammnistrazione comunale.

Il ricordo di Fabio Morolli resta vivo in tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato come uomo, collega, amico.