ROMA – La sala David Sassoli di Palazzo Valentini ha ospitato questa mattina la presentazione della "Roma Sport Week Race", la Settimana dello Sport dilettantistico, un ambizioso progetto ideato da Armando Napolitano La Pegna.

L'evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per lo Sport e i giovani, promette di animare la Capitale con una settimana di iniziative dedicate allo sport, al turismo e alla cultura, con un focus sul benessere e la socialità per tutta la collettività, conferenza patrocinata anche dall’Assessorato Grandi Eventi, sport, turismo, moda e città metropolitana di Roma Capitale.

La conferenza, moderata dalla giornalista RAI Simona Cantoni, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e associative chiave. Sono intervenuti il Presidente della Commissione Sport Roma Capitale, Ferdinando Bonessio, e il Presidente dell'Associazione Farnese, Armando Napolitano La Pegna.

Anche il Ministro Andrea Abodi, non presente per precedenti impegni istituzionali, ha voluto far sentire la sua presenza inviando una lettera: “Questo evento rappresenta non solo una straordinaria occasione di condivisione e sana competizione, ma anche un esempio concreto di come lo sport possa garantire un futuro migliore in termini di benessere e socialità per tutta la collettività, rimuovendo ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell’offerta sportiva nei confronti di tutti i cittadini”.

Il Presidente Ferdinando Bonessio ha sottolineato l’importanza di dar vita a questa iniziativa che unisce sport, partecipazione e promozione del territorio: «Roma Capitale sta dedicando molta attenzione allo sport. Negli ultimi anni – ha ricordato – si è distinta per essere tornata ad ospitare grandi eventi. Lo sport è inclusione, contrasto all’emarginazione, mantenimento della salute e contenimento della spesa sanitaria, un investimento sullo sport restituisce 5 volte l’investimento effettuato. Oltre a questo ci sono tutti gli aspetti legati al dare risposte alla richiesta di attività motoria, sportiva e sociale. Le attività sportive saranno molteplici, dureranno un anno, anche con discipline non codificate come il crossfit o il calisthenics, cercheremo di ospitare la finale al palazzetto dello sport e utilizzare la città come scenario, attività mirata a tutte le fasce di età e cogliere opportunità di città che si sta riqualificando».

«La Race vuole creare le condizioni per un sistema sportivo che coinvolga tutto l’ambiente sportivo romano. L’idea – ha spiegato Armando La Pegna, che da anni supporta iniziative nel campo dell’arte e della cultura - nasce da uno studio dei dati forniti dall’OMS relativi allo stato di salute e l’importanza di praticare attività fisica come elemento cruciale per combattere la sedentarietà e migliorare il benessere psicofisico. La Roma Sport Week Race vuole essere un’Olimpiade dei dilettanti e sensibilizzare tutti alla pratica sportiva, senza limiti di età».

Obiettivi e Valori dell'Iniziativa La "Roma Sport Week Race" intende creare le condizioni per la promozione del sistema sportivo romano, rimuovendo ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta sportiva per tutti i cittadini. L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente centri sportivi, palestre, circoli, club, associazioni dilettantistiche, comitati per la preparazione motoria e gruppi sportivi spontanei, in una "race" della durata di una settimana, che si svolgerà sia in strutture chiuse che in aree all'aperto come parchi e aree verdi capitolini.

Il progetto si propone di essere uno strumento di comunicazione ed educazione all'attività fisica, sensibilizzando le componenti sociali ad una visione estesa dei programmi di salute pubblica. Tra gli obiettivi primari figurano l'aumento del tempo dedicato all'esercizio fisico (anche in ambito scolastico e lavorativo), il sostegno alle pratiche sportive individuali o di squadra attraverso manifestazioni e tornei, e la promozione di ambienti urbani che favoriscano l'attività fisica, come piste ciclabili e percorsi pedonali.

Un'altra finalità cruciale è l'inclusione sociale: attraverso azioni mirate, l'evento si prefigge di avvicinare le persone più svantaggiate, inclusi disabili e giovani, offrendo loro l'opportunità di svolgere gratuitamente attività sportiva presso i centri accreditati, anche tramite voucher messi a disposizione da imprese con azioni di Responsabilità Sociale d'Impresa.

Modalità e Fasi di Realizzazione La manifestazione si articolerà in diverse fasi, culminando con la "Settimana dello Sport dilettantistico" prevista tra il 15 e il 21 Giugno 2026. Subito dopo la conferenza stampa odierna, prenderà il via una campagna pubblicitaria capillare (radio, manifesti, locandine, brochure, flyer, sito web e social media, convegni e workshop). I panel vedranno la partecipazione di rappresentanti di Ministeri, CONI, Federazioni Sportive Nazionali, CIP, Enti di Promozione Sportiva, Preparatori atletici e Università.

La "Roma Sport Week Race" si preannuncia come un appuntamento di rilievo nel calendario degli eventi cittadini, un'occasione unica per celebrare il valore dello sport e promuovere il benessere collettivo nella Capitale.