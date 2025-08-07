CIVITAVECCHIA - Una pesca da raccontare, di quelle che resteranno a lungo nei ricordi — e nei racconti — di chi l’ha vissuta. Protagonisti, tre giovanissimi pescatori: Orlando e Lorenzo Conti e Tommaso Chiossi, che insieme non superano i trent’anni d’età, ma hanno già dimostrato grinta, passione e un pizzico di audacia. Nelle acque antistanti la sezione locale della Lega Navale Italiana, armati solo di una tavola da surf, una piccola canna a mulinello e qualche esca, i tre ragazzi si sono avventurati oltre gli scogli, in mezzo al mare. Dopo appena una ventina di minuti, tra entusiasmo e incredulità, sono tornati a riva con una splendida spigola, accolta dagli applausi dei presenti e dagli sguardi un po’ sorpresi — e forse anche un po’ invidiosi — dei pescatori più esperti. Un’impresa che testimonia quanto la passione per il mare e per la pesca possa accendere lo spirito d’avventura, anche (e soprattutto) nei più giovani. Complimenti ai piccoli grandi protagonisti di questa “pesca miracolosa”, capaci di unire coraggio, divertimento e bravura in una giornata che non dimenticheranno facilmente.

