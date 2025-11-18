CIVITAVECCHIA – Visto il successo riscontrato nella precedente iniziativa svoltasi a giugno scorso, l’assessorato all’Ambiente del Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della Asl Roma 4, propone una seconda edizione del “Percorso Formativo per proprietari di cani - Il Patentino”. Oltre l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la corretta gestione dell'animale d'affezione, ovvero l'esatta convivenza fra umani e animali, l'iniziativa si pone anche il fine di fornire gli strumenti utili per una consapevole tutela del benessere animale, della salute pubblica e dell’ambiente.

Saranno affrontati, con i partecipanti, anche argomenti inerenti la conoscenza dei doveri, delle responsabilità civili e penali, nonché la comprensione dell’animale e del suo linguaggio.

Il corso si svolgerà presso l'aula Calamatta a Palazzo del Pincio a Civitavecchia, nei giorni 25 e 27 novembre dalle 14 alle 19, senza alcuna spesa a carico dei proprietari.

Sarà necessaria l’iscrizione alla seguente mail formazione.veterinaria@aslroma4.it