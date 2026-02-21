TOLFA - Ancora un successo per l’artista collinare Simona Sarti. È stata, infatti, inaugurata nella rinnovata sede del Servizio Giardini di Villa Borghese la mostra “Miniere Urbane” di Simona Sarti e Alessandra Degni (Desart2), un progetto espositivo che intreccia arte contemporanea, riflessione ambientale e sguardo critico sulla trasformazione delle città. Un evento che ha visto una partecipazione ampia e sentita, testimoniando quanto il tema della sostenibilità urbana e del rapporto con la materia sia oggi al centro del dibattito culturale e civile. L’inaugurazione si è svolta in un clima di condivisione e dialogo, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo ambientalista, dell’arte e della formazione. Tra gli intervenuti, Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, insieme al suo staff; Enrico Fontana della Segreteria Nazionale di Legambiente; Marco Della Porta, Presidente del Municipio XIV; Maurizio Grioli e Saroj Bala della Pearl Academy; e la storica dell’arte Floriana Mauro, che ha offerto una lettura critica del percorso espositivo. Le opere in mostra – tra installazioni e lavori pittorici – invitano il visitatore a guardare l’ambiente urbano con occhi nuovi, riconoscendo nella terra, nei materiali di scarto e nei residui del consumo quotidiano una preziosità spesso ignorata o sottovalutata.Di forte impatto le performance di Marie Claire Graneri e Daniele Bragaglia. Accanto a loro la partecipazione attiva di numerosi artisti.

