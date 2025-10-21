CIVITAVECCHIA – L’Ordine di Malta ha conferito la medaglia per la “Campagna Ucraina” alla presidente onoraria della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco e alla presidente della Caritas Stefania Milioni per le attività solidali a sostegno della popolazione dell’Ucraina. L’onorificenza è stata istituita con decreto n. 2544 del 6 aprile 2022 dal Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta per riconoscere coloro che si sono impegnati nel concreto sostegno umanitario ai cittadini della Repubblica Ucraina colpiti dalla guerra in corso. La consegna è avvenuta sabato scorso, a largo Plebiscito, nell’ambito della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, un appuntamento per conoscere da vicino l’impegno medico, sociale e umanitario che l’Ordine svolge quotidianamente a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà.