TOLFA - Molto apprezzata l’apertura della sfilata dei carri allegorici che si è svolta domenica scorsa a Tolfa e che è stata affidata al gruppo di ballerini e figuranti in abiti dell’Ottocento, che hanno saputo conquistare ed entusiasmare il pubblico presente. Un momento suggestivo che ha riportato indietro nel tempo, tra danze d’epoca e costumi curati nei dettagli. Il gruppo si incontra regolarmente presso la sede dell’Aps La Rocca, dove un gruppo di tolfetani si ritrova per imparare e ballare sotto la guida di Mariarita Fraioli e Fausto Massera. La realtà locale è collegata all’Academy of Victorian Dance, associazione che coinvolge anche partecipanti provenienti da Roma, Ostia e dai comuni del circondario, creando così una rete di appassionati delle danze storiche. «Noi li invitiamo molto volentieri perché sono molto carini e disponibili – spiega la presidente dell’Aps La Rocca, Daniela Cedrani –. Hanno fatto una bellissima sfilata e quest’anno sono stati davvero numerosi». Grande soddisfazione anche per il lavoro sui costumi: molte delle signore di Tolfa, infatti, si sono realizzate gli abiti in autonomia, con il supporto e i consigli di Mariarita Fraioli, che ha fornito indicazioni su come arricchire i vestiti con merletti, acconciature e accessori per completare al meglio il look in stile ottocentesco. La partecipazione è stata sentita e coinvolgente non solo durante la sfilata, ma anche nel momento conviviale che è seguito. Al termine dell’evento, infatti, i ballerini sono stati ospitati nella sede dell’Aps La Rocca per una cena, durante la quale hanno continuato a ballare e a condividere un momento di convivialità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla sindaca Stefania Bentivoglio che, a sua volta, ha voluto omaggiare il gruppo con una targa di partecipazione, a testimonianza dell’apprezzamento dell’amministrazione comunale per l’iniziativa. Un evento che ha unito spettacolo, tradizione e partecipazione, confermando ancora una volta il valore delle associazioni locali nel promuovere cultura e socialità sul territorio.

