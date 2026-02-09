CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani mattina alle 9.30 presso il Giardino dei Giusti di Villa Albani per la commemorazione, da parte dell’Anpi Civitavecchia, del servo di Dio Giovanni Palatucci, ultimo questore reggente di Fiume. «Dopo aver salvato tantissimi ebrei dai lager nazisti a sua volta, venne arrestato dalle SS torturato e inviato nel campo di concentramento di Dachau dove per malattia e stenti morì il 19 febbraio 1945 – spiegano – Civitavecchia gli ha dedicato una targa sotto un albero d’ulivo nel Giardino dei Giusti. Rendere omaggio e ricordare un martire costituisce un impegno per il futuro per meglio ricordare chi ha speso la vita per la libertà di tutti noi». Parteciperanno il sindaco Piendibene, Antonella Maucioni per Gariwo, il presidente Anpi Giorgio Gargiullo, Filomena Stabile associazione nazionale Palatucci, Francesco Schipani, presidente Anps e Massimo Magnano della comunità di Sant’Egidio.