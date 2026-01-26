SANTA MARINELLA – Questo pomeriggio, nella chiesa di S. Giuseppe, si sono svolti i funerali del generale Francesco Settanni, scomparso sabato a causa di una grave malattia. Alla cerimonia hanno partecipato la moglie Elisa, la figlia Beatrice, il nipotino, colleghi militari da tutta Italia, amici, rappresentanti delle forze dell’ordine e membri del consiglio comunale.

Durante l’omelia, Don Salvatore Rizzo ha ricordato Settanni come militare, politico e uomo leale, sottolineando il suo impegno per la comunità e l’affetto ricevuto da colleghi e cittadini.

La figlia Beatrice ha letto una toccante lettera al padre, ricordandone il cuore gentile, la dedizione alla famiglia e il servizio al paese. La cerimonia si è conclusa con la preghiera del guastatore e il picchetto d’onore del Comando Genio di Roma.