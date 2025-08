CIVITAVECCHIA – La “civitavecchiesità” tra quintali di cocomeri, venduti ogni giorno con passione ai tanti clienti che da ben quarantuno anni scelgono la famiglia Ricciardi. Un prodotto genuino, che da Pescia Romana arriva direttamente sulle tavole civitavecchiesi, senza sbavature, mai una lamentela. Tanto che i cocomeri nel tempo hanno guadagnato sul campo l’appellativo di “caramelle Rossana”, non solo per un fattore estetico, ma soprattutto per un fatto di gusto: unici, dolcissimi e inimitabili. Tutto è partito molti anni fa col “Sor Vincenzo” in zona Mercato, nei pressi del cinema Royal, poi il trasferimento in zona Uliveto, dove il figlio Fabio ha messo su un qualcosa di veramente unico. Il chiosco Ricciardi è l’unica attività della zona ad aver ricevuto il permesso a vendere cocomeri (e frutta in generale) ininterrottamente da dieci anni sia in estate che in inverno. E oggi al banco c’è Daniele Ricciardi, che insieme al padre, porta avanti un’attività che corre veloce verso il mezzo secolo di storia. “Aiuto”, gridano simpaticamente i clienti affezionati del chiosco dell’Uliveto, quasi a voler mettere in guardia la concorrenza sull’impossibilità di competere con una realtà che in città ha fatto la differenza. «Quarantuno anni sono tanti – ha spiegato Daniele Ricciardi – ma con clienti come i nostri e un prodotto come quello che ogni giorno facciamo arrivare sulle loro tavole, la nostra intenzione è quella di rimanere al nostro posto per tanti altri anni ancora». E l’augurio della nostra redazione è che davvero il sogno della famiglia Ricciardi possa avverarsi.

