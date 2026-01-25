CIVITAVECCHIA – La macchina organizzativa di “Io Faro Carnevale” è già in pieno fermento. Nei capannoni e negli spazi messi a disposizione, tra cartapesta, colori, stoffe e tanta pazienza, i volontari lavorano senza sosta per dare forma alla nuova edizione di uno degli appuntamenti più amati del carnevale civitavecchiese. Mani esperte e nuove energie si alternano nella costruzione dei carri allegorici, nella realizzazione dei costumi, nello studio delle coreografie e nella complessa organizzazione logistica che permetterà alla festa di invadere le strade della città.

L’edizione 2026 segna un traguardo importante: 28 anni di storia per una manifestazione che nel tempo è diventata un vero e proprio simbolo del folklore locale. La conferma ufficiale dell’evento è arrivata anche dal Comune di Civitavecchia, che ha ribadito il proprio sostegno all’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e aggregativo. La sfilata dei carri e delle maschere è in programma domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 15, con una data di recupero fissata al 22 febbraio in caso di maltempo. Sei i carri allegorici che attraverseranno le vie cittadine, accompagnati da gruppi mascherati e musica, per regalare un pomeriggio di festa a grandi e piccoli. Accanto ai preparativi pratici, c’è spazio anche per la creatività artistica. Sono infatti agli ultimi giorni le adesioni al concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale del Carnevale. Il Coordinamento “Io Faro Carnevale” ha rinnovato anche per il 2026 il bando rivolto ai giovani under 25, chiamati a interpretare il tema “Sogno di carnevale”. Un’occasione per raccontare, attraverso immagini e colori, l’aspetto più fantastico ed evocativo della festa. Il concorso, patrocinato dal Comune, è gratuito e prevede un premio di 500 euro per l’opera vincitrice, che diventerà il volto ufficiale della manifestazione. La scadenza è fissata alle ore 12 del 5 febbraio 2026. «Ogni anno è un’impresa sempre più ardua, soprattutto una lotta contro il tempo», sottolinea il Coordinamento, che lancia anche un appello a chi volesse partecipare attivamente alla sfilata. È possibile contattare la pagina Facebook dell’evento o rivolgersi direttamente ai referenti dei carri: Emanuela Benni, Antonio Biso, Anna Catena, Lisa Di Giovanni, la professoressa Paola Galli, Maria Lorenzoni e la maestra Giovanna Restivo. Il conto alla rovescia è iniziato: Civitavecchia si prepara a tornare a sognare, tra colori, musica e fantasia.

