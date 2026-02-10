TOLFA - Tolfa si prepara a riempirsi di colori, musica e allegria con il tradizionale Carnevale dei bambini, che giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 14.30, vedrà protagonisti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria in una sfilata in maschera per le vie del paese, con partenza da piazza Giacomo Matteotti. La manifestazione è promossa dall’IC Tolfa Allumiere in collaborazione con la giunta Bentivoglio e la Pro Loco.

L’iniziativa, attesa e sentita dalla comunità, rappresenta molto più di un semplice momento di festa. È un’occasione educativa e sociale che coinvolge bambini, insegnanti, famiglie e cittadini, rafforzando il legame tra la scuola e il territorio. Il Carnevale diventa così uno spazio condiviso in cui la creatività dei più piccoli si intreccia con la partecipazione affettuosa dei cosiddetti “diversamente bambini”, adulti e nonni che, con entusiasmo, scelgono di mettersi in gioco e di accompagnare i più giovani in un pomeriggio di spensieratezza.

Le maschere, i costumi e i colori che animeranno le strade di Tolfa saranno il segno visibile di un percorso di progettualità costruito nelle classi, frutto del lavoro degli insegnanti e dell’impegno degli alunni.

Dietro ogni travestimento c’è un’idea, un racconto, un percorso educativo che valorizza la collaborazione, l’inclusione e il piacere di stare insieme. Il Carnevale dei bambini sarà così un appuntamento imperdibile e capace di rinnovare il senso di comunità, trasformando il centro del paese in un luogo di incontro intergenerazionale, dove la festa diventa linguaggio comune e la gioia condivisa il vero protagonista della giornata.