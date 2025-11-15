CIVITAVECCHIA – Volontari dell’Ordine dei Malta in prima linea per sostenere la colletta alimentare. Un’iniziativa lodevole, l’ennesima organizzata dallo Smom, che è diventato una presenza costante sul territorio di Civitavecchia, con le sue innumerevoli attività solidali. Nella giornata di ieri i volontari civitavecchiesi si sono ritrovati con le loro inconfondibili divise rosse all’ingresso della Conad Le Terme, dove hanno sensibilizzato i clienti dell’esercizio commerciale sull’importanza della colletta alimentare, arrivando a raccogliere un elevato numero di prodotti di prima necessità. Presente sul posto il responsabile del Centro Assistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fabio Uzzo che insieme ai volontari ha accolto e dato spiegazioni a quanti si sono avvicinati per condividere l’iniziativa.