CIVITAVECCHIA – Civitavecchia aderisce all’iniziativa nazionale “Comuni Illuminati 2025”, promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Per l’occasione, nella serata del 15 settembre, saranno illuminati due luoghi simbolo della città: il Teatro Comunale Traiano e il Forte Michelangelo, che si vestiranno di luce per sensibilizzare la cittadinanza sulla SLA e testimoniare la vicinanza della comunità di Civitavecchia alle persone colpite dalla malattia e alle loro famiglie.

L’iniziativa rappresenta un segno simbolico di partecipazione e solidarietà, inserendo Civitavecchia tra le oltre cento città italiane che hanno scelto di aderire a questo percorso di consapevolezza e impegno civile.

