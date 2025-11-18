CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre, il Comune di Civitavecchia aderisce alla campagna “Go Blue” promossa da Unicef, iniziativa che coinvolge istituzioni e comunità per richiamare l’attenzione sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Come gesto simbolico di sensibilizzazione, il teatro comunale Traiano sarà illuminato di blu, il colore scelto da Unicef per rappresentare l’infanzia e per ricordare l’importanza di garantire a tutti i giovani pari opportunità, ascolto, protezione e accesso all’educazione.

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune, domani 19 novembre alle 10, presso l’aula Pucci, si terrà l’incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore di “Tutto chiede salvezza”. L’evento – rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori – è promosso dall’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia–Tarquinia, l’Associazione “Il Ponte” e APS NavigArte. Interverranno il sindaco Marco Piendibene, Sua Eccellenza Mons. Gianrico Ruzza, e verrà presentato il bando di concorso “EsplosivaMente”.

«Questa giornata ci ricorda che la tutela dei diritti delle nuove generazioni è una responsabilità collettiva» dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – aderire a Go Blue significa ribadire il nostro impegno nell’ascoltare i bisogni dei giovani, nel costruire contesti inclusivi e nel promuovere occasioni di confronto come questa, che parla ai ragazzi con un linguaggio autentico e vicino alle loro esperienze».

«Illuminare il Traiano di blu – ha aggiunto il sindaco Piendibene – è un segno di attenzione verso i diritti di bambini e adolescenti, ma è il lavoro quotidiano delle istituzioni a fare davvero la differenza. Continuiamo a promuovere iniziative che coinvolgano le scuole e l’intera comunità educativa, perché i nostri giovani possano crescere in una città che li valorizza e li sostiene».

L’Amministrazione invita la cittadinanza a condividere il significato della Giornata, affinché Civitavecchia continui a promuovere una cultura basata sui diritti, sull’inclusione e sul rispetto delle nuove generazioni.