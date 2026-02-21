ALLUMIERE – Torna domani finalmente in scena ad Allumiere uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: la grande e allegra sfilata dei carri allegorici. L’evento che si doveva tenere il 7 febbraio ed era stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, animerà oggi pomeriggio le vie del borgo con una parata che unisce fantasia, musica e tanta voglia di stare insieme. A rendere possibile la manifestazione è ancora una volta la collaborazione tra Pro Loco, amministrazione comunale, associazioni del territorio e attività commerciali, che hanno lavorato fianco a fianco per restituire alla comunità un momento di festa pensato soprattutto per famiglie, bambini e giovani. Parteciperanno alla sfilata le scuole di danza Dance World, New Evolution Dance, l’associazione Amici della Musica di Allumiere e Gruppo Giovanile Parrocchiale. Tra polvere di stelle, rintocchi di mezzanotte e magia nell’aria la scuola di danza Dance World accompagnerà nel meraviglioso mondo di Cenerentola. Gabriella Moroni e tutte le insegnanti e allieve della scuola di danza proporranno un carro che racconta questa fiaba senza tempo, dove la dolcezza incontra il coraggio, dove un sogno può trasformarsi in realtà. Tra scarpette di cristallo, abiti incantati, zucche e qualche incantesimo, la danza diventa la voce di una fiaba fatta di eleganza e magia. Perché, come nelle favole più belle, basta credere nei propri sogni e… allo scoccare della mezzanotte, tutto può cambiare. Cenerentola, la matrigna, le sorellastre, i topolini, la fata madrina, il principe sono pronti a farvi divertire e ricreare la fiaba che continua a far sognare grandi e piccoli. Gli Amici della Musica sfileranno con un carro sorprendente: grande, vivace, di sicuro effetto ispirato alla Banda Bassotti, i cattivi più amati di Paperopoli che hanno fatto della rapina e del furto la loro specialità. I Bassotti sono noti per i loro strani piani che spesso finiscono per ritorcersi contro di loro e mettono a soqquadro la quiete di Paperopoli. Tre enormi Bassotti cercheranno di mettere in atto il colpo del secolo. Non mancheràm Paperon dei Paperoni, il papero straricco, sempre pronto e attento a sventare i piani dei Bassotti. Il loro obiettivo è assaltare il deposito di Zio Paperone e rubare tutto l'oro, tutti i dollari e la sua moneta più preziosa, la prima che ha guadagnato e che ha dato il via al suo infinito patrimonio, la Numero Uno. Ma il Papero più ricco d'America non si arrende senza combattere e difende ogni suo avere a spada tratta. Ci saranno sacchi pieni d'oro e dollari, i Bassotti, Zio Paperone, nonno Bassotto, Paperino, Qui, Quo, Qua, Paperina e le sue amiche, Minnie e tanti altri simpaticissimi personaggi che tutti amano. Il tema scelto dalla scuola di New Dance Evolution Center è, invece, "Scacco Matto". Le allieve più grandi rappresenteranno la scacchiera; l'insegnante Isabella Superchi condurrà le allieve più piccole vestite da pedoni bianchi e neri, pronte a sfidarsi allegramente tra di loro e sfileranno i personaggi più importanti dello scacchi: Alfiere, Torre, Cavallo, Re e Regina intenti a evitare lo Scacco Matto. Chiude la sfilata la "Regina degli Scacchi" nella sua imponente scacchiera. Il Gruppo Giovanile Parrocchiale farà rivivere lo splendore dell'Egitto, una tra le più affascinante e longeve civiltà che seduce le persone di tutto il mondo. Con le educatrici bambini, giovani e famiglie sfileranno portando per le strade collinari il faraone principe assoluto e la bellissima Cleopatra, ma anche altre divinità: dalle sacerdotesse alle danzatrici e alle mummie. Oltre che sfoggiare bellissimi abiti che rappresentano tanti personaggi importanti il GGP cercherà di coinvolgere nell'allegria di questa giornata tutti i presenti. Dietro ai carri, alle coreografie e ai costumi come ogni anno c’è il lavoro di tanti volontari che, per settimane, hanno progettato scenografie, preparato materiali e curato ogni dettaglio, mossi dal desiderio di offrire al paese un pomeriggio di spensieratezza. Ogni gruppo sta curando ogni dettaglio nei minimi particolari. La sfilata prenderà il via dal piazzale Cesare Moroni e attraverserà le principali strade del centro, trasformando Allumiere in un grande teatro all’aperto, per poi concludersi nella piazza centrale, dove la festa proseguirà tra musica, balli e momenti di animazione: un percorso che permetterà di vivere il paese in una veste diversa dal solito, avvolto dall’atmosfera vivace e colorata tipica del Carnevale. Protagonisti saranno i carri allegorici realizzati dai gruppi e dalle realtà associative locali, ognuno con un proprio tema e uno stile originale, capaci di far viaggiare con l’immaginazione grandi e piccoli. Non mancheranno maschere, coriandoli e coreografie, in un clima di allegria che ogni anno richiama anche visitatori dai centri vicini, contribuendo a rendere l’evento non solo una festa popolare ma anche un’occasione di promozione del territorio. Anche per questa edizione l’organizzazione è resa possibile grazie al contributo volontario di tanti cittadini e al supporto delle attività economiche del paese.

