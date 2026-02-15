SANTA MARINELLA - Torna l’atteso appuntamento con la Sfilata di Carnevale delle scuole cittadine. L’evento è organizzato dall’Istituto Comprensivo "Piazzale della Gioventù" e coinvolge oltre seicento alunni, insegnanti e famiglie.

Un'iniziativa che è oramai una tradizione per Santa Marinella

Il tema di quest'anno sarà la pace, declinata in tutte le sue sfumature.

L'appuntamento è per la mattina del 17 febbraio , Martedì Grasso.

La Dirigente scolastica Velia Ceccarelli ha voluto ringraziare tutte le forze dell’ordine e le associazioni che garantiranno sicurezza e supporto

"Un grazie sincero va ai genitori, che ci sosterranno con entusiasmo in questa tradizione ormai quasi decennale, e ai nostri docenti, straordinari professionisti capaci di guidare con competenza e passione questo corteo colorato- ha sottolineato la dirigente-

Un ringraziamento particolare è rivolto anche all’ente locale per il consueto e prezioso supporto organizzativo", ha concluso Velia Ceccarelli.

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado si incontreranno alle ore 9:00 in Piazzale della Gioventù, mentre per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria l'appuntamento è alle 10:00 presso il Parco Kennedy.

Il corteo si snodera' per via Rucellai e farà ritorno al piazzale del Palazzetto dello Sport in via delle Colonie, dove tutte le classi si riuniranno per un momento di festa accompagnato da intrattenimento musicale.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, la Comandante della Polizia Locale, Kety Marinangeli, ha emesso un'ordinanza che prevede il divieto di sosta e di fermata nelle seguenti vie: Piazzale del Palazzetto dello Sport, Via delle Colonie (nel tratto compreso tra Piazzale della Gioventù e Via Punico), Via Punico (nel tratto compreso tra Via delle Colonie e Via Rucellai), Via Rucellai (nel tratto compreso tra Via Punico e Via Cicerone). Via Cicerone (nel tratto compreso tra Via Rucellai e Via Latina), Via Latina (nel tratto compreso tra Via Cicerone e Via G. Cesare), Via Giulio Cesare (nel tratto compreso tra Via Latina Via Pirgus).

L'ordinanza è in vigore dalle ore 08:00 fino al termine dell'evento previsto per le ore 13.00.

©RIPRODUZIONE RISERVATA