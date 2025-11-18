CIVITAVECCHIA – Andrea Lucchesi, giovane imprenditore civitavecchiese e co-founder di Then, entra ufficialmente nel network di mentor di B4i - Bocconi for Innovation, l'acceleratore per startup early-stage dell'Università Bocconi, tra i principali acceleratori italiani.

Il suo ruolo sarà quello di affiancare founder e team nei primi momenti di vita del progetto, aiutandoli a validare ipotesi, definire priorità e costruire prodotti e servizi in grado di creare valore reale per le persone e per il mercato.

«L’innovazione non nasce da chi ha tutte le risposte, ma da chi ascolta, sperimenta, sbaglia e riprova - spiega Lucchesi – sono felice di mettere la mia esperienza a disposizione di chi sta costruendo oggi le imprese di domani».

Classe 1996, Andrea Lucchesi è nato e cresciuto a Civitavecchia, città con cui mantiene un legame forte e attivo, anche nella visione imprenditoriale. È uno dei fondatori di Then, realtà specializzata in Experience Design che riunisce professionisti senior per accompagnare aziende e startup nella progettazione di servizi e prodotti digitali. Oggi è anche vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Roma.

Il suo ingresso in B4i rappresenta un ulteriore passo in un percorso professionale sempre più orientato a promuovere cultura dell’innovazione concreta, fondata sull’ascolto delle persone e sull’impatto positivo nei contesti in cui si opera, a partire proprio dal territorio in cui tutto è cominciato.