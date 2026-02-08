ALLUMIERE – La sfilata dei carri allegorici in programma per oggi pomeriggio ad Allumiere è stata ufficialmente rinviata a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei volontari e del pubblico, vista l’instabilità del tempo che avrebbe reso difficoltoso lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza.

L’appuntamento, molto atteso da grandi e piccoli, avrebbe dovuto animare le vie del paese con colori, musica e maschere, trasformando il centro cittadino in una grande festa di Carnevale. I carri allegorici, frutto del lavoro e della creatività delle associazioni e dei gruppi locali, erano pronti a sfilare, ma le condizioni meteo avverse hanno reso inevitabile la scelta del rinvio.

Gli organizzatori, in accordo con l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Allumiere, hanno comunicato che seguiranno aggiornamenti sulla nuova data dell’evento, che verrà fissata non appena le condizioni lo permetteranno. L’invito ai cittadini è quello di restare informati attraverso i canali ufficiali per conoscere il nuovo calendario della manifestazione.

Il Carnevale di Allumiere resta comunque un momento centrale della vita sociale del paese, capace ogni anno di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in un clima di allegria e partecipazione. Nonostante il rinvio forzato, l’entusiasmo non si spegne: la festa è solo rimandata.