CIVITAVECCHIA – È partito oggi il Corso di Primo Soccorso rivolto agli studenti degli istituti Calamatta, Stendhal e Baccelli di Civitavecchia. «Il corso, noto anche come “Viva Sofia”, è un’iniziativa gratuita che coinvolgerà circa 200 studenti, con l’obiettivo di fornire le conoscenze di base sulle manovre salvavita – ha spiegato Alberto De Angelis, presidente Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host – l’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica Lion Giovannina Corvaia e al contributo del Presidente della Misericordia di Santa Marinella, Lion Stefano Di Stefano, che svolgerà il ruolo di formatore».