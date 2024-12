CERVETERI - Anche all'istituto comprensivo Marina di Cerveteri arriva una panchina rossa. La terza del progetto portato avanti nelle scuole etrusche grazie all'iniziativa del consigliere comunale Emanuele Vecchiotti e agli insegnanti che hanno curato il progetto negli istituti Mattei, Ic Cena (da dove è partito il progetto) e Ic Marina di Cerveteri, insieme ai genitori e ai consigli di istituto che hanno collaborato con proprie energie e risorse. La terza panchina è stata posizionata nell'istituto comprensivo della frazione etrusca proprio in occasione della Giornata internazionale della Donna, il 7 marzo. Presente anche l'amministrazione comunale «che ringrazio per essersi sempre mostrata sensibile al tema e aver presenziato», ha detto il consigliere Vecchiotti. «L'auspicio è che questi "segni rossi" che ho scelto di installare negli Istituti possano contribuire a tenere alta l'attenzione proprio in quei luoghi, le scuole, dove l'inclusione e il confronto di idee devono essere praticati quotidianamente senza che i diritti dei più deboli, dei più svantaggiati vengano mai lesi. I nostri ragazzi - ha aggiunto ancora Vecchiotti - devono "allenare" i valori del rispetto e della democrazia, eliminando la violenza sia verbale che fisica da qualsiasi ambito della vita, cercando di comprendere le diversità altrui senza mai prevaricare. Le donne vittime di violenza rappresentano il fallimento del vivere sociale, l'espressione più brutale della prepotenza in nome di un amore malato o di un desiderio ossessivo che occorre debellare attraverso il rispetto dell'indipendenza e integrità altrui».

