CIVITAVECCHIA – Riparte anche nel Lazio “NauticinBlu”, il progetto di Marevivo realizzato con il supporto di MSC Foundation e il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che punta a trasmettere le competenze e i valori fondamentali per affrontare le sfide ambientali del presente e del futuro.

Particolare attenzione è dedicata anche ai “Blue Jobs”, le professioni legate all’economia del mare e alla transizione ecologica, nella consapevolezza che non può esserci una vera blue economy senza la conservazione degli ecosistemi marini. In seguito alle recenti mareggiate che hanno colpito il litorale, la Delegazione Lazio ha attivato gli studenti di NauticinBlu dell'Istituto Calamatta per l'attività di clean-up sulla spiaggia della Marina, che hanno recuperato, monitorato e smaltito i rifiuti portati a riva dalle correnti.

