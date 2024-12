CERVETERI - Luce fu nella palestra della Salvo D'Acquisto. Da tempo la struttura necessitava di nuove luci Led, tanto che il consigliere d'opposizione Alessandro Fondate (subentrato ad Anna Lisa Belardinelli) aveva lanciato l'iniziativa "Adotta un faro per la scuola". Ottenuta la materia prima, grazie alla generosità dei commercianti, le luci sono state consegnate successivamente alla Multiservizi che ha provveduto alla loro installazione. «È un piacere vedere i nostri ragazzi allenarsi nella palestra Salvo D'Acquisto, finalmente con luci idonee e a norma», ha detto Fondate. Dal canto suo a elogiare l'efficientamento energetico della palestra dell'istituto è anche l'amministrazione comunale: «Come detto nei giorni scorsi, questi sono lavori che avevamo già pianificato da tempo e che puntano a migliorare la vivibilità all'interno di un luogo dove ogni giorno, tra studenti e sportivi delle associazioni del territorio, si allenano tantissime persone - ha detto l'assessore alle Opere pubbliche, Matteo Luchetti - Al termine di questi interventi ci tengo a ringraziare le attività commerciali, che per tramite del consigliere comunale Alessandro Fondate, hanno voluto donare le nuove lampade a led da montare in palestra». Sempre relativamente le scuole ed in particolar modo il Giovanni Cena, proseguono i lavori di restyling dei locali dove in precedenza era situato il centro cottura: una richiesta ben precisa fatta dalla scuola, che intenderà utilizzare questo spazio per svolgere attività formative.

