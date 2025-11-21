CIVITAVECCHIA – Nella mattinata di ieri la scuola Cialdi, “Scuola Ambasciatrice Unicef”, ha celebrato l'anniversario della Convezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l’Aula Pucci. L’iniziativa ha visto la collaborazione di diversi consiglieri comunali e la partecipazione del vicesindaco Stefania Tinti, che ha accolto gli studenti delle classi 4A e 4B.

I bambini hanno aperto la manifestazione con la poesia “I diritti dei bambini”, per poi esibirsi nel “Rap dei Diritti”. A seguire, hanno cantato “La pace si può”, portando un messaggio chiaro e diretto sull’importanza della convivenza e del rispetto reciproco. La parte finale è stata dedicata alla poesia “Promemoria” di Gianni Rodari e all’esecuzione di “Heal the World”, accompagnati dal maestro Federico D’Alessandris, che ha diretto con grande cura e sensibilità.

L’Aula Pucci era gremita di genitori, presenti per sottolineare il valore di questa ricorrenza e il significato che porta con sé. Per l’Unicef era presente Pina Tarantino, che ha ribadito la centralità dei diritti dei bambini in ogni comunità.

Le insegnanti della Cialdi Cristiana Mari, Lucia Ammazzalamorte, Alessia Murgia, Roberta Sileoni, Elisa Freschi hanno ringraziato tutti i partecipanti e le istituzioni per il sostegno e la vicinanza dimostrata.