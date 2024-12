LADISPOLI - I docenti della Corrado Meloni studenti a Dublino. Gli insegnanti hanno partecipato ad una attività di formazione al il Centre of English Studies. Durante le singole lezioni ogni ‘’alunno’’ ha potuto mettersi in gioco e sperimentare varie metodologie didattiche come il peer to peer, il role playng, il cooperative learning con lezioni frontali, interattive, ludiche, laboratoriali e progetti con presentazione finale. Nel programma erano previste anche attività pomeridiane facoltative, come un tour guidato alla scoperta di Dublino, coffee and chat e tante altre, tutte molto utili per avvicinarsi alla città, alle abitudini locali ed alla vera cultura irlandese; attraverso questi momenti è stato possibile assaporare un po’ di vita quotidiana e venire a contatto con l’accoglienza e l’ospitalità dei cittadini. Per la giornata conclusiva, l’ente di formazione ha organizzato una visita sul territorio volta ad approfondire la conoscenza di siti naturalistici e artistici locali; il gruppo ha potuto ammirare la bellezza e la cura dei giardini di Powerscourt, nella contea di Wicklow (al terzo posto nella World’s Top Ten Gardens del National Geographic) e poi ancora a Glendalough, in una splendida valle di origine glaciale, nel cuore della contea di Wicklow. Nel tempo libero i docenti hanno potuto avvicinarsi alla cultura, alla storia ed alle tradizioni irlandesi visitando numerosi siti di interesse come il Trinity College con la magnifica Long Room, una biblioteca maestosa che ospita 250.000 libri e il preziosissimo Book of Kells, manoscritto medioevale miniato che raccoglie i 4 Vangeli in latino, considerato il capolavoro dell’arte celtica. «Un’esperienza decisamente indimenticabile ed un costruttivo momento di aggregazione e di condivisione per il gruppo di professori partecipanti» hanno commentato i docenti “in trasferta”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA