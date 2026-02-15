CIVITAVECCHIA – Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, con i giovani protagonisti di un percorso di formazione e confronto. Gli studenti dell’Istituto Stendhal-Calamatta hanno partecipato a un incontro promosso nell’ambito della “Settimana dello Studente”, volto a sensibilizzare sui rischi della guida e sull’importanza del rispetto delle regole. Venerdì mattina, nella sede di via della Polveriera, gli agenti della Polizia Stradale di Civitavecchia hanno incontrato circa duecento ragazzi, illustrando i comportamenti corretti alla guida e i principali fattori di rischio, come distrazione, uso del cellulare e mancato rispetto del codice della strada.

A guidare la lezione sono stati il comandante del reparto, l’ispettore Alessandro Cecchelli, e il sovrintendente capo Vittorio Scappini, che hanno coinvolto gli studenti in un confronto diretto. Molti giovani hanno raccontato esperienze personali legate a incidenti stradali, contribuendo a rendere l’incontro ancora più partecipato e concreto. L’iniziativa, supervisionata dalla dirigente Giovannina Corvaia e promossa dal professore Marco Giardini, si è conclusa con un rinfresco preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, tra primi piatti e dolci, a suggellare una giornata all’insegna della formazione e della collaborazione tra scuola e istituzioni.