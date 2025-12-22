CIVITAVECCHIA – La tutela della salute passa anche dalla prevenzione prima della partenza. In un contesto di crescente mobilità internazionale, informazione, consulenza specialistica e vaccinazioni mirate sono strumenti indispensabili per viaggiare in modo consapevole e sicuro.

«Il costante aumento di viaggiatori diretti all’estero per turismo, lavoro, studio o volontariato, spesso verso Paesi dove possono essere presenti focolai epidemici e malattie infettive anche gravi – spiegano dalla Asl Rm4 - rende indispensabile un servizio sanitario capace di offrire informazioni aggiornate, counselling specializzato e adeguata profilassi vaccinale».

Nella Asl Roma 4 fin dal 2004 la Uos Vaccinazioni, afferente alla Uoc Prevenzione alla Persona del Dipartimento di Prevenzione, offre l'attività ai viaggiatori internazionali ed è riferimento essenziale per chi intende viaggiare in modo consapevole e sicuro. Tutti gli operatori della Uos coinvolti in tale attività, dirigenti medici e infermieri, sono costantemente aggiornati grazie a corsi di formazione tenuti dai massimi esperti del settore.

«Quando si pianifica un viaggio, è importante effettuare la consulenza pre-viaggio – spiega la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, Direttore della Uoc – che prevede una valutazione personalizzata del rischio che tiene conto delle condizioni individuali (patologie croniche, fattori di rischio, stili di vita), oltre che della destinazione, dei tempi e delle modalità del viaggio, cosi da definire le misure preventive più appropriate, che includono comportamenti corretti, eventuali profilassi farmacologiche e soprattutto protocolli vaccinali specifici. Alcuni vaccini richiedono più dosi o tempi di attesa, perciò è fondamentale muoversi con anticipo».

Durante la consulenza si verifica la storia vaccinale del viaggiatore vengono fornite indicazioni specifiche sulle misure preventive necessarie nelle aree a rischio. Tra i vaccini obbligatori e/o raccomandati ci sono quelli contro febbre gialla, meningococco, tifo, epatiti, rabbia, colera, encefalite giapponese, dengue, oltre a richiami di vaccinazioni come antitetanica, antipolio e ad altre di ormai prossima disponibilità come la vaccinazione contro la chikungunya. Un’attenzione particolare è riservata ai viaggiatori fragili, come persone con patologie croniche, donne in gravidanza e anziani, tutti ricevono un piano di prevenzione personalizzato e dedicato.

È consigliabile prenotare la consulenza uno o due mesi prima della partenza, ma anche per i viaggiatori “last-minute” è importante ricevere indicazioni utili su igiene alimentare, sicurezza dell’acqua e protezione dalle punture di insetti e vaccinazioni, fondamentali per ridurre i rischi di infezione.

«La Medicina dei Viaggi della Asl Roma 4 – aggiunge la dottoressa Clara Fusillo, referente del servizio – è un presidio fondamentale di salute pubblica: un punto di riferimento per chi desidera viaggiare informato e protetto. L’obiettivo è duplice: tutelare la salute del cittadino durante il viaggio e proteggere la collettività al rientro, riducendo il rischio di diffusione di malattie infettive. Per facilitare l'accesso dei viaggiatori considerata la vasta estensione del territorio della Asl gli ambulatori disponibili sono tre: Civitavecchia, Fiano Romano e Bracciano, autorizzati dal Ministero della Salute al rilascio della certificazione internazionale e all'esecuzione della vaccinazione contro la febbre gialla. Il servizio è aperto e accessibile a residenti e non residenti, garantendo un’accoglienza semplice e inclusiva, la consulenza è gratuita».

Per prenotare una consulenza vaccinale:

• chiamare il Numero Verde 800.539.762, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì dalle 14:30 alle 16:30;

• accedere al portale Smart Hospital - Asl Roma 4, la piattaforma online che consente di prenotare direttamente in uno degli ambulatori aziendali.