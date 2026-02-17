CIVITAVECCHIA – Inizio di settimana difficile per gli utenti della Asl Roma 4 di Civitavecchia, che si sono ritrovati senza alcun preavviso con lo sportello Cup di via Cadorna 14 definitivamente chiuso. La denuncia arriva dal Prc-Civitavecchia popolare, che parla di «assenza di comunicazione preventiva» e ricorda come già nel 2019 una serrata analoga fosse stata segnalata e poi rientrata dopo una rapida riapertura. Ma non è l’unica criticità. Sospesa anche la Commissione medica locale per le patenti speciali: un cartello nella sede Asl annuncia la chiusura fino a “nuova comunicazione”. Il servizio, tornato in città solo lo scorso luglio dopo anni di trasferte a Roma per i cittadini fragili, consentiva il rilascio e il rinnovo delle patenti a persone con disabilità o patologie anche temporanee. «Ci aspettiamo altrettanto zelo nel chiedere chiarimenti alla Direzione aziendale», incalza Prc-Civitavecchia popolare, che parla di «flop organizzativo» e chiede attenzione anche sui nuovi assetti legati alle strutture finanziate dal Pnrr. «Vigileremo e saremo dalla parte dei cittadini», concludono.

