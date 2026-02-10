CIVITAVECCHIA – Anche le Farmacie comunali del gruppo Csp Cisterna e Boccelle aderiscono alla Giornata di Raccolta del Farmaco – che si terrà da oggi e fino al 16 febbraio - l'iniziativa solidale promossa dal Banco Farmaceutico giunta alla sua 26^ edizione. Come noto, Banco Farmaceutico raccoglie e recupera medicinali da donatori e aziende per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà.

L'iniziativa, che coinvolge farmacie e volontari in tutta Italia, mira a raccogliere farmaci da banco per sostenere persone e famiglie in difficoltà sanitaria, supportando oltre 2.000 enti assistenziali. L'obiettivo è quello di superare i risultati del 2025, coinvolgendo almeno 6.000 farmacie e aumentando la partecipazione dei cittadini.

Partecipare è semplice: basta recarsi alla Farmacia Cisterna in viale Palmiro Togliatti 12 o Boccelle in via Ezio Maroncelli c/o il centro commerciale IperCoop e lasciare il farmaco che si desidera donare. Ogni farmaco donato è un gesto di solidarietà che può davvero cambiare la vita di chi ne ha bisogno: il contributo di ognuno può trasformarsi in salute, speranza e sostegno concreto per chi oggi si trova in difficoltà.

I farmaci raccolti verranno distribuiti agli enti caritativi del territorio.