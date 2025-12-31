CIVITAVECCHIA – Record di accessi per l’AmbuFest – progetto che vede la collaborazione dei Medici del territorio e della Asl Roma 4 - che, anche questa volta, si conferma un servizio essenziale per la cittadinanza con ben 280 visite effettuate in soli 4 giorni.

Il picco si è avuto il 27 dicembre, giorno di Santo Stefano, con 100 accessi in una sola giornata. A Natale si sono presentati circa 40 pazienti, 60 il giorno successivo e circa 80 nella domenica seguente, con un flusso costante che ha messo in luce il bisogno reale di assistenza a bassa intensità nelle giornate festive.

Come spiega il responsabile del progetto, dottor Mauro Mocci, la maggior parte dei casi ha riguardato infezioni virali respiratorie: sindromi influenzali, forme simil-influenzali e alcuni casi di Covid.

Solo due pazienti, ritenuti più complessi, sono stati inviati al Pronto soccorso, mentre tutti gli altri sono stati gestiti in ambulatorio, evitando un ulteriore sovraccarico al reparto di emergenza-urgenza del San Paolo.

L’AmbuFest, attivo nei giorni di sabato, domenica e festivi – proprio presso l'ospedale cittadino - dalle 10 alle 19 ad accesso diretto per patologie a bassa intensità, offre medicazioni, controlli della pressione arteriosa, trattamenti per stati febbrili, rash cutanei, piccole ustioni, oltre a prescrizioni digitali e certificati di malattia. Determinante il contributo dei medici di medicina generale che hanno aderito al progetto – sei quelli in servizio in questa fase – e del personale infermieristico del DAPSS, che hanno garantito assistenza continuativa in giorni tradizionalmente critici per l’accesso alle cure.

Un modello che, numeri alla mano, si conferma strumento concreto di prossimità sanitaria, di alleggerimento del Pronto soccorso, soprattutto in un periodo di forte circolazione virale e un presidio sanitario fondamentale per il territorio.

Un progetto partito come sperimentale che però, nel tempo, si è rivelato quel tassello mancante per rispondere alle esigenze dell’utenza che risponde numerosa e con soddisfazione all’iniziativa.

