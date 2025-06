LADISPOLI - In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, il 20 e 21 giugno la Asl Roma 4 organizza due appuntamenti aperti a tutti per celebrare questa disciplina millenaria, riconosciuta a livello internazionale per i suoi effetti benefici su corpo e mente.

Gli appuntamenti sono per domani, venerdì 20 giugno alle 18 a Civitavecchia e sabato, 21 giugno alle 9 a Ladispoli, nei giardini di via Firenze.

L’accesso è libero e gratuito. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo, portare con sé un tappetino, un cappello per il sole e una bottiglia d’acqua.

«Due giornate pensate per avvicinare le persone alla pratica dello yoga, promuovere la cultura della prevenzione e prendersi cura del proprio benessere in un clima di condivisione e serenità»., hanno commentato dalla Asl Roma 4.

