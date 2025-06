MACCARESE - Ascolto e sostegno per aiutare le vittime di violenza ad usicre dall’incubo: presso la Casa della Salute di Maccarese è operativo il centro antiviolenza I-Dea. Questo centro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità, offrendo ascolto, sostegno e orientamento a donne e ai loro eventuali figli che desiderano affrancarsi dalla violenza.

Il centro I-Dea è un esempio concreto di come la comunità possa unirsi per combattere la violenza contro le donne e offrire un percorso di liberazione e sostegno.

I centri antiviolenza in generale sono delle strutture fondamentali per la nostra comunità: un luogo dove tutte le donne vittime di violenza possono sentirsi al sicuro, trovare coforto e qualcuno che le aiuti ad affrontare la situazione.

Al giorno d’oggi episodi di violenza che vedono come vittime le donne, ma non solo, sono in costante aumento: eventi che possono trasdrmarsi in vere e proprie tragedie. Poter avere la possibilità di parlare, aprirsi e raccontare quanto si sta vivendo potrebbe essere un primo passo per arrivare a denunciare qualsiasi abuso subito.

Importante per supportare le donne in questo percorso è , infatti, offrire assistenza alle donne e agli uomini vittime di violenza, fornendo un ambiente sicuro in cui possono ricevere aiuto.

Fondamentale è anche laa promozione di campagne di sensibilizzazione e educazione per prevenire la violenza di genere e informare la comunità sui diritti delle vittime.

Un centro anti violenza può creare una rete di servizi che possono includere rifugi, consulenze, e supporto per la reintegrazione sociale ed economica delle vittime. Un supporto di questo tipo permette di rinforzare l’autonomia delle vittime, aiutandole a riconoscere la loro forza e a prendere decisioni informate sulla propria vita. Strutture con il cento I-Dea ricordano quanto sia costante l’impegno nel Comune di Fiumicino nella lotta alla violenza di genere, sostenendo attivamente questo tipo di realtà, affinché nessuna sia lasciata sola. Il centro antiviolenza I-Dea è aperto Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9:30 alle 17:00 Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 17:00, ma ope

Tel.: 06.652108402

Cell.: 3661245342 (reperibilità 24h)

e-mail: cav.idea.fiumicnono@gmail.com