CERVETERI - «Per il territorio di Cerveteri è previsto un significativo rafforzamento dei servizi e delle prestazioni, con l’obiettivo di rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità locale». Il direttore generale della Asl Roma 4, la dottoressa Rosaria Marino, risponde al sindaco Elena Gubetti dopo l’allarme lanciato dalla stessa per la paventata chiusura della struttura in via Martiri delle Foibe. ««Su quel consultorio - ha ricordato Gubetti - la comunità ha investito molto: è diventato un punto di riferimento anche per la popolazione immigrata e straniera, grazie al contributo di volontari e dei membri della Consulta dei Migranti, che hanno aiutato molte donne straniere ad avvicinarsi ai servizi sanitari e sociosanitari presenti nella struttura».

L’ALLARME DEL SINDACO

Secondo annunci non ufficiali sarebbe emerso che la struttura dove insistono il centro vaccinale, il consultorio e il laboratorio di analisi in via Martiri delle Foibe sarebbe pronto alla chiusura con i servizi che dovrebbero essere ricollocati alla Casa della Salute di via Maria Crocifissa. Troppo lontani e in una posizione scomoda da raggiungere per una grande fetta della popolazione, tanto che il sindaco ha chiesto la convocazione di un tavolo di confronto tra la Asl Roma 4 e i sindaci del territorio per trovare una soluzione. (leggi qui l’allarme del sindaco)

LA REPLICA DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA ASL ROMA 4

«Nel corso della prossima settimana provvederò a contattare la Sindaca di Cerveteri per un confronto diretto e costruttivo sul tema - ha rassicurato il direttore della Asl Roma 4, la dottoressa Marino - qualora lo riterrà opportuno, così da approfondire nel dettaglio le azioni previste e le modalità di attuazione».

