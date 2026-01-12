SANTA MARINELLA - Svolta a Santa Marinella nella gestione dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nei prossimi giorni a via Cicerone si attende l'arrivo di un sub commissario prefettizio, richiesto dalla commissaria Toscano e nominato dal prefetto, che si dedicherà esclusivamente alla gestione e al monitoraggio dei progetti legati al Pnrr.

L'arrivo del funzionario, di cui ancora non è stato reso noto il nome, si inserisce in un quadro di rafforzamento della macchina comunale in una fase storica cruciale.

Santa Marinella, come è noto, è beneficiaria di ingenti finanziamenti, che spaziano dalla riqualificazione urbana alla transizione ecologica, fino al potenziamento dei servizi scolastici.

Il compito principale del sub-commissario sarà quello di affiancare la commissaria Desideria Toscano e gli uffici nella complessa rendicontazione dei bandi.

È importante sottolineare che l' intervento di affiancamento tecnico è previsto per i Comuni impegnati in sfide gestionali di alto profilo, come accade per le tante opere e i cantieri aperti a Santa Marinella.

L'attuazione del Pnrr è entrata nella sua fase più calda. Con l'avvicinarsi della scadenza finale del 30 giugno 2026, la gestione delle scadenze non è più solo una questione burocratica, ma una corsa contro il tempo per non perdere i fondi europei.

È facile supporre che l'attività del sub commissario si concentrerà sul monitoraggio dei Milestone, ossia sul rispetto dei tempi di gara e della corretta esecuzione dei lavori per evitare la perdita dei fondi.

La presenza di un sub commissario offre un ulteriore garanzia sotto il profilo della conformità normativa ed è di supporto per i dirigenti comunali nello snellire i flussi di lavoro tra i vari settori coinvolti.

L'ex sindaco Pietro Tidei nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme sulla possibilità che le opere pubbliche in corso di ultimazione, non venissero terminate nei tempi previsti. L'arrivo del sub commissario è senza dubbio una prima risposta che la commissaria Toscano ha messo in campo per scongiurare questo rischio. Ora i cittadini attendono di vedere i frutti di questo nuovo assetto, con particolare attenzione ai lavori in corso nelle nuove scuole.

©RIPRODUZIONE RISERVATA