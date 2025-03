Un morto ogni 37 secondi nei paesi occidentali. 200mila decessi ogni anno soltanto in Italia. Sono i numeri delle vittime della trombosi portati sotto i riflettori oggi da Motore Sanità con il contributo di Viatris all’evento “Combattere la trombosi. Più anni alla vita e più vita agli anni” nella Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio a Roma. Un coagulo di sangue che ostruisce arterie o vene può essere letale. “Una patologia che possiamo considerare ancora silente. Se ne parla poco” spiega il responsabile Business unit ospedaliera di Viatris Italia Davide Pugliese. “Ma è ancora una delle principali cause di morte in Italia e nel mondo. Poter parlare oggi di trombosi è importante per poter connettere il mondo della realtà ospedaliera con quello del territorio che sono fortemente interconnesse nel percorso di questi pazienti”.

Proprio per l’occasione è stata posizionata in Piazza Montecitorio una panchina gialla per sensibilizzare sia i cittadini che le Istituzioni: “Il giallo vuole rappresentare la luce e la voglia di rinascita. Ma anche l’importanza di creare network e condividere idee, formazione ma soprattutto competenze per combattere la trombosi” dice Andrea Pannunzio che per Viatris si occupa di Accesso regionale. Tante le personalità del mondo della medicina che si sono concentrate non solo sulle migliori strategie per prevenire e combattere la trombosi ma anche sulla gestione delle risorse di concerto con le istituzioni politiche come il chirurgo vascolare del San Donato di Milano Paolo Righini: “Si apre una problematica di gestione dell’appropriatezza di prescrizione sia farmacologica che di dispositivi medici e quindi dei costi”. “Sarebbe quindi interessante” conclude il medico, “creare un osservatorio che possa aiutare sanitari e legislatore a unire idee e forze per adeguare e migliorare l’appropriatezza di prescrizione sul territorio e anche ottimizzare i costi e liberare risorse nel modo più ottimale”.