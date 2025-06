FIUMICINO – È ufficialmente entrata nella fase operativa la seconda tranche dei lavori per il completamento del polo natatorio in località Granaretto, nel quadrante nord del territorio comunale. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale il 24 giugno con una delibera che ha sbloccato un investimento da 1.232.781,50 euro, in parte coperto con fondi comunali e in parte con un finanziamento del Credito Sportivo e del CONI. L’intervento, classificato tra le opere pubbliche più rilevanti del triennio, è già in corso e punta a consegnare entro gennaio 2026 un impianto completo, moderno e funzionale.

La nuova piscina semiolimpionica sarà lunga 25 metri, larga 16, con 2 metri di profondità e 8 corsie regolamentari, affiancata da spogliatoi, bar e locali tecnici. Sarà il primo impianto natatorio pubblico del Comune di Fiumicino a sorgere nella zona del Granaretto e rappresenterà un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale, destinato non solo agli atleti ma a tutte le fasce della cittadinanza, in particolare giovani e famiglie.

Il progetto ha attraversato un percorso complesso, segnato da criticità tecniche e amministrative che sembravano averne compromesso l’attuazione. Tuttavia, grazie al lavoro sinergico tra gli uffici tecnici comunali e la ditta esecutrice, si è riusciti a recuperare un progetto difficile, rielaborandolo e adattandolo nel corso d’opera. Un risultato che, per la prima volta, consente a Fiumicino di portare a termine un'opera sportiva pensata, progettata e finanziata su più fronti, senza dispersioni. La fase B dell’intervento – quella oggetto della delibera – si estende su una superficie di circa 3.425 mq e comprende la realizzazione delle opere esterne, tra cui parcheggi, recinzioni, viabilità interna, verde pubblico e sistemi impiantistici. Particolare attenzione è stata riservata all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, con impianti fotovoltaici e solare termico, vasche di raccolta delle acque meteoriche, impianti di irrigazione automatizzata e materiali drenanti a basso impatto ambientale.

Il completamento dell’impianto prevede anche la fornitura e posa di due unità di trattamento aria e di un gruppo frigorifero ad alta efficienza, oltre al sistema di regolazione automatizzato. L’intero impianto sarà alimentato da un sistema fotovoltaico da 90 kWp, a cui si aggiunge un solare termico composto da 48 pannelli totali, conformi alle normative ambientali in vigore.

Il rispetto delle barriere architettoniche è stato garantito in ogni fase: i percorsi pedonali sono stati progettati per essere accessibili anche a persone con disabilità motorie o sensoriali, e nei parcheggi sono stati realizzati tre stalli dedicati adiacenti all'ingresso principale. Tutte le soluzioni adottate rispondono alle norme CONI per l’impiantistica sportiva.

Il termine dei lavori è fissato per gennaio 2026, mentre il collaudo è previsto entro giugno dello stesso anno, con l’obiettivo di rispettare rigorosamente le tempistiche fissate. Una volta ultimato, il polo natatorio del Granaretto diventerà un simbolo della nuova visione urbanistica e sociale di Fiumicino, che punta a riqualificare le periferie investendo in servizi pubblici, sostenibilità ambientale e inclusione.