CIVITAVECCHIA – L’estate entra nel vivo e, con essa, anche il caldo torrido che nei prossimi giorni interesserà Civitavecchia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute diffuso oggi per la giornata odierna è previsto un livello di allerta 0, con temperature massime percepite fino a 33 gradi. Ma già da domani la situazione cambierà: è stato infatti attivato il livello 1 di allerta, che indica condizioni climatiche potenzialmente a rischio per le persone più fragili.

Le temperature continueranno a salire anche dopo domani fino a toccare i 34 gradi percepiti sia mercoledì che giovedì, con valori minimi che non scenderanno sotto i 26 gradi. Una condizione che potrebbe mettere in difficoltà anziani, bambini piccoli, persone con patologie croniche e chi lavora all’aperto.

La Protezione civile invita la cittadinanza a seguire alcune semplici ma importanti regole per proteggersi dal caldo: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, prediligere cibi leggeri, rinfrescare gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione ai soggetti vulnerabili. Si raccomanda inoltre di non lasciare mai bambini o animali chiusi in auto, nemmeno per pochi minuti.

Il livello 1 rappresenta una fase di pre-allerta: è il momento in cui le autorità sanitarie e i servizi sociali attivano misure preventive e di sorveglianza.

