CIVITAVECCHIA – Un locale rinnovato, un’offerta ancora più ricca e la voglia di sorprendere con sapori autentici e ingredienti di prima qualità. Tre Pomodori, Lungoporto Gramsci 89, cresce e si evolve, puntando su un’apertura anche a pranzo con una proposta gastronomica, prevalentemente cucina di pesce, che fonde tradizione e cucina contemporanea mentre a cena il piatto forte resta la pizza che si sdoppia. Non ci sarà più soltanto la pizza “napoletana” campione del mondo di “Mastro Leandro” (Leandro Mastromatteo) ma anche - a grande richiesta - la pizza “romana”.

La grande novità è l’arrivo dello chef Federico Serra, che porta con sé un’idea di cucina raffinata e contemporanea, ma sempre legata alle radici del territorio. La nuova proposta del pranzo sarà infatti incentrata sul pescato locale, selezionato con cura per offrire piatti che raccontano il mare, valorizzando al massimo la materia prima. Una cucina ispirata alle città di porto, dove l’incontro tra culture diverse ha sempre generato sapori nuovi e sorprendenti. «Prendiamo il meglio delle tecniche di lavorazione da fuori, ma il cuore della nostra cucina resta profondamente legato alle tradizioni e ai prodotti locali», spiegano dal ristorante.

Ma le sorprese non finiscono qui. Se il pranzo sarà l’occasione perfetta per scoprire una cucina di mare fresca e creativa che guarda alla tradizione, a cena il protagonista sarà l’impasto, con una grande attenzione alla pizza romana, che si affiancherà alla classica pizza napoletana.

Una scelta nata dall’ascolto dei clienti e dal desiderio di offrire un’esperienza completa, con un’attenzione particolare agli ingredienti di primissima qualità che hanno caratterizzato la cucina dei Tre pomodori sin dall’apertura. Il locale, completamente rinnovato, è stato ampliato per accogliere al meglio gli ospiti e rendere la permanenza ancora più piacevole, non solo attraverso il gusto, ma anche con un ambiente curato e accogliente. «Volevamo dare la giusta importanza alla sala, perché un’esperienza gastronomica di alto livello non riguarda solo il cibo, ma anche l’atmosfera e il comfort», racconta Mastromatteo.

Con l’arrivo del pranzo a base di pesce, una pizza romana croccante e leggera da gustare a cena e un’attenzione costante alla qualità, Tre Pomodori si conferma un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica, dove la cucina contemporanea strizza l’occhio alla tradizione. Un equilibrio perfetto tra innovazione e radici, che saprà conquistare i palati più esigenti mantenendo al tempo stesso la ferma volontà di scegliere gli ingredienti migliori disponibili per continuare con quella mission che Tre pomodori porta avanti da ormai due anni: una continua ricerca del gusto e del buono a servizio dei clienti. E in quest’ottica l’idea di viaggiare su due binari paralleli, con il pranzo dedicato alla cucina di pesce e la cena alla pizza in ogni sua coniugazione, è una scommessa che il ristorante è pronto a vincere.

