Su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia area di bassa pressione di origine artica, che dai Banchi di Terranova, si estende seguendo un asse orientato, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola. Figura barica che ci espone ad un flusso di correnti fresche ed umide, di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alle quali si muovono diverse perturbazioni. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. I vari fronti perturbati sono, ovviamente, intervallati tra loro da temporanee fasi caratterizzate da condizioni meteorologiche relativamente più stabili. Ciò porterà ad avere un parziale e transitorio miglioramento delle condizioni meteorologiche, che nel corso della giornata, sempre con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesserà l'intera Penisola. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori , rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale Nei valori massimi avremo dati termici superiori al Nord e al Centro, al Sud e sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Da metà giornata circa seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche che porterà ad una progressiva dissipazione della nuvolosità, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudOvest e sarà di intensità da debole a moderata. Nel corso della mattinata ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi. Nel corso della seconda parte della giornata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da mosso a molto mosso.

Le Temperature: sono previste in generale e contenuto aumento, nel complesso faranno registrare dati termici superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.