Saremo ancora interessati dalla parte più occidentale di un'ampia goccia di aria fredda presente sull’Europa orientale. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fredda ed instabile, di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna, sulle regioni del basso versante tirrenico, sul settore settentrionale della Sicilia e sulle regioni dell'alto e medio versante adriatico e relative zone interne, su queste due ultime aree geografiche, a detta nuvolosità, potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne e sul settore meridionale della Sicilia, sarà presente una maggiore stabilità atmosferica e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Sulle regioni del basso versante adriatico il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della seconda parte della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 3 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà inizialmente di intensità forte, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare agitato a largo, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in ulteriore diminuzione nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo in quelli massimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori, sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente ottima o localmente buona