Saremo interessati dalla parte sud orientale di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione presente sulle isole Britanniche. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata delle, interesseranno tutte le nostre regioni, in particolare quelle settentrionali, quelle centrali e la Campania. Su dette aree geografiche sono maggiori le probabilità che possano manifestarsi delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, che potrebbero far registrare delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici superiori. Nei valori massimi si registreranno dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, quelle dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne e sulla Campania, sulla Sardegna avremo dati termici in media e sulle restanti aree del Paese avremo valori termici superiori

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 29 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che risulteranno anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. I fenomeni precipitativi, pur non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, potranno manifestarsi nell'intero arco della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della serata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da molto mosso ad agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori alla media nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa in occasione del manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.